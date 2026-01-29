RS 05/26: Suomiviihteen kevät

Jari ”Jamppa” Tuominen oli Suomen kansan suursuosikki 1970- ja 1980-luvuilla ja yksi suosituimmista iskelmälaulajista kautta aikojen. Hänen hittilevytyksiään. ovat muun muassa ”Aamu toi, ilta vei” ja ”Jos ystävään luottaa voit”.

Näitä Jampan ikimuistoisia kappaleita ruotsinsuomalainen yleisö saa kuulla, kun laulajan elämästä kertova musiikkinäytelmä esitetään 24.2. Boråsissa ja 25.2. Tukholmassa. Näytelmän pääroolissa nähdään laulaja Aki Hietikko ja muissa rooleissa tangokuninkaalliset Keijo Hietikko ja Kalle Jussila.

Mies ja ääni – Olavi Virta, laulajalegendasta kertova musiikkinäytelmä saapuu Ruotsin kiertueelle maaliskuun alussa. Olavi Virran vaikutus ja perintö näkyvät edelleen suomalaisessa iskelmäkulttuurissa. Virran elämä oli värikäs ja hänen upeat laulunsa sopivat hyvin myös teatterin lavalle.

Tangolegenda elämän eri vaiheita tulkitsevat tangokuninkaat Matti Korkiala ja Teijo Lindström. Muissa rooleissa ovat Katri Rehntröm, Aki Mäki ja J.Eskelinen. Musiikista vastaa Legenda-orkesteri Seppo Rehnströmin johdolla.

Paula Koivuniemi on ollut suomalaisten kestosuosikki jo 1960-luvulta saakka. Hän on tehnyt komean uran lukuisine kestohitteineen ja Suomen kansan sydämiin piirtyneet kestohitit, kuten ”Sata kesää tuhat yötä”, ”Tummat silmät ruskea tukka” ja ”Aikuinen nainen” kuuluvat ruotsinsuomalaisten karaokeiltojen vakiokappaleisiin.

Maaliskuussa Ruotsiin saapuva Aikuinen nainen-laulunäytelmä kertoo Paulan tarinan. Paulaa esittää Saija Tuupanen, muissa rooleissa nähdään Marita Taavitsainen, Merja Kuisma, Anna-Maija Ojansivu, Juse Venäläinen, Kristian Ijäs ja Tarmo Pennanen sekä lapsinäyttelijä Moona Elorinne.

Tarkempia tietoja yllä olevista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilla.