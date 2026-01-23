RS 04/26: Ruotsinsuomalaisten päivän juhlia valmistellaan parhaillaan monella paikkakunnalla
Ruotsinsuomalaisten päivää juhlitaan jälleen 24. helmikuuta. Luvassa on paljon mielenkiintoista ohjelmaa lukuisissa tilaisuuksissa eri puolella Ruotsia.
Juhlaohjelmaan kuuluvat useimmiten kahvitarjoilu, juhlapuheeet sekä erilaiset ohjelmanumerot, joissa tuodaan esiin ruotsinsuomalaista kulttuuria.
Monet kunnat nostavat ruotsinsuomalaisten lipun salkoon päivän kunniaksi. Joillakin paikkakunnilla järjestetään ruotsinsuomalainen viikko.
Vuosi 2026 lähtee käyntiin olympiatunnelmissa. Alkuvuoden suuri urheilutapahtuma ovat talviolympialaiset, jotka kisataan 6.– 22. helmikuuta Italian Milanossa ja Cortina d`Ampezzossa. 87 maata lähettää olympialaisiin urheilijansa, jotka kilpailevat kisojen 116 eri lajissa. Suomen ja Ruotsin olympiajoukkuevalinnat on lähes täysin lyöty lukkoon, lisää tietoja lehden urheilusivuilta.
Tänä vuonna urheilussa tapahtuu. Ruotsin ralli ajetaan jälleen helmikuun 12.–15. Päivä Västerbottenin lumisissa maisemissa pääosin Uumajan alueella.
Ruotsin ralli on myös Suomen ralli: suomalaiset ovat viimeisen 40 vuoden aikana voittaneet rallin yli 20 kertaa.
Vuoden 2026 Eurovision laulukilpailut järjestetään Itävallan pääkaupungissa Wienissä 12.– 16. toukokuuta. KAJ-yhtyeen ja Käärijän euroviisumenestyksen ansiosta suomalaiset tapahtumaa suurella mielenkiinnolla.
Vuosi 2026 on Ruotsissa vaalivuosi. Valtiopäivävaalien vaalipäivä on 13.syyskuuta, ennakkoäänestys alkaa jo 26. elokuuta. Kunta- ja aluevaalit käydään samanaikaisesti.
Puolueet saavat ehdokaslistansa valmiiksi huhtikuun alkuun mennessä.
Ruotsinsuomalaisia ehdokkaita löytyy kaikkialta maasta. Valitsijoille tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa suomen kielen asema ja hallintoalue.