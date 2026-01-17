RS 03/26: Viihdettä ja rallia alkuvuoden ohjelmassa

Jari ”Jamppa” Tuominen oli Suomen kansan suursuosikki 1970- ja 1980-luvuilla ja yksi suosituimmista iskelmälaulajista kautta aikojen. Hänen hittilevytyksiään ovat muun muassa ”Aamu toi, ilta vei” ja ”Jos ystävään luottaa voit”.

Näitä Jampan ikimuistoisia kappaleita ruotsinsuomalainen yleisö saa kuulla, kun laulajan elämästä kertova musiikkinäytelmä nähdään 24.2. Boråsissa ja 25.2. Tukholmassa. Näytelmän pääroolissa nähdään laulaja Aki Hietikko ja muissa rooleissa tangokuninkaalliset Keijo Hietikko ja Kalle Jussila.

Myöhemmin keväällä legendaarinen Suomirock-bändi Popeda saapuu keikalle Tukholmaan ja sen jälkeen Leningrad Cowboys saapuu konsertoimaan. Ruotsin ralli ajetaan tänä vuonna 12.–15. helmikuuta Uumajan jäisillä ralliteillä.

Uumajassa on runsaasti lunta ja pakkasta mikä takaa aidon talvirallin tunnelman, kun vauhtihurmaiset rallikuskit kaasuttelevat Västerbottenin jäisiä rallirännejä yli 130 kilometrin keskinopeudella. Suomalaiset ovat viimeisen 40 vuoden aikana voittaneet Ruotsin rallin yli 20 kertaa. Suomen ralliautoilun nouseva tähti, nuori hurjapääkuski Sami Pajari osallistuu tämän vuoden ralliin voitto tähtäimessään.

Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään jälleen 24. helmikuuta. Ruotsinsuomalaiset järjestävät juhlapäivän kunniaksi lukuisia tilaisuuksia eri puolella Ruotsia.

Tarkemmat tiedot yllä olevista tilaisuuksista Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilta.