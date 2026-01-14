RS 02/26: Uusi vuosi 2026 on alkamassa
Alkuvuoden suuri urheilutapahtuma on talviolympialaiset, jotka järjestetään 6.– 22. helmikuuta Italian Milanossa ja Cortina d´Ampezzossa. 87 maata lähettää olympialaisiin urheilijansa, jotka kilpailevat kisojen 116 eri lajissa.
Suomen ja Ruotsin jännittävät olympiavalinnat ovat parhaillaan loppusuoralla, lisää aiheesta RS-lehden urheilusivuilla.
Ruotsinsuomalaisittain alkuvuoden 2026 urheilutapahtumista yksi kiinnostavimmista on Ruotsin ralli, joka ajetaan 12.–15. helmikuuta Uumajan talvisissa maisemissa.
Ruotsin ralli on myös Suomen ralli. Suomalaiset ovat viimeisen reilun 40 vuoden aikana voittaneet rallin 23 kertaa.
Vuoden 2026 Eurovision laulukilpailut järjestetään itävallan pääkaupungissa Wienissä 12.–16. toukokuuta. Suomen Käärijän ja KAJ-yhtyeen menestyksen myötä tapahtuma kiinnostavaa suomalaisia.
Ruotsinsuomalaisessa kulttuurissa ja viihteessä tapahtuu paljon alkavana vuonna. Alkuvuoden merkittävin tapahtuma on Ruotsinsuomalaisten päivä 24. helmikuuta, jota ruotsinsuomalaiset juhlivat sankoin joukoin tilaisuuksissa eri puolilla maata. Lisätietoja tulevista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilla.