RS 7/18: Suomalaista kulttuuria parhaimmillaan

Uudet suomalaiset elokuvat ovat parhaillaan kiertueella Ruotsissa.

Ny finsk film -elokuvakiertue esittelee kevään aikana kolme uutta suomalaista elokuvaa.

Yösyöttö on vuonna 2017 ensi-illan saanut Marja Pyykön ohjaama suomalainen komedia, joka kertoo vauvan kanssa kahden jäävästä Antti-isästä.

Elokuva perustuu Eve Hietamiehen samannimiseen romaaniin vuodelta 2010. Yksinhuoltajaisän vanhemmaksi opettelusta kertovan elokuvan isän roolissa on Petteri Summanen.

Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset on suomalainen nuorisoelokuva, jonka on ohjannut 80-luvulla syntynyt, osaava ja lahjakas ohjaaja-käsikirjoittaja Hannaleena Hauru.

Ystävyys, rakkaus, maailmanparantaminen ja nuoren ihmisen unelmat ovat elokuvan teemoja.

Jörn Donnerin ohjaama dokumentti Perkele 2 – Kuvia Suomesta on myös Ruotsin kiertueella. Se on jatkoa elokuvalle Perkele! Kuvia Suomesta, jonka Donner teki jo vuonna 1971.

Uudessa filmissään Donner kuvaa muutosta, joka Suomessa on lähes 50 vuoden aikana tapahtunut. Elokuva tarkastelee Suomen politiikkaa sekä ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä, mutta kertomuksen pääosassa on ohjaaja Jörn Donner itse.

Teatterin puolella tapahtuu myös. Sykkeessä sydämen kahden –lauluesitys on parhaillaan Ruotsin kiertueella. Esitys perustuu kuviteltuun kirjeenvaihtoon Eino Leinon ja L. Onervan välillä.

Kirjailija Eino Leino (1878–1926) oli 1900-alun suomalaisen kulttuurielämän keskeinen hahmo. L. Onerva eli Hilja Onerva Madetoja (1882–1972) oli tunnettu kirjailija ja Eino Leinon elämäkerran kirjoittaja.

Kirjailija Satu Koskimies on koonnut lauluesityksen runot ja tunnettu suomalainen säveltäjä Kaj Chydenius on säveltänyt runot lauluiksi.

Esityksessä laulavat Dick Holmström ja Elina Partanen, pianoa soittaa Kari Mäkiranta.

Ruotsissa kiertueen järjestää Riksteatern. Esitys on suomenkielinen ja se on tekstitetty ruotsiksi.

Tarkemmat tiedot elokuvien ja teatterin esityspaikoista ja -ajoista löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilta.