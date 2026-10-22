RS 43/26: KIRJA- JA KULTTUURIMESSUT LÄHESTYVÄT

Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut 2026 järjestetään 14. marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun edustavissa tiloissa.

Mikael Niemi, Tiina Laitila-Kälvemark, Milka Hakkarainen, Sanna Laakso ja monet muut ruotsinsuomalaiset esittelevät uutuusteoksiaan. Suomesta saapuu vierailulle huippukirjailijoita ja messuilla on runsaasti muuta ohjelmaa muun muassa myös lapsille. Messuilla esitellään myös lasten ja nuorten kirjoituskilpailun voittajat.

Ruotsinsuomalaiset kirjailijat ovat tänäkin vuonna ahkeroineet julkaisten uutuusteoksia. Asko Sahlberg julkaisi syyskuussa Antiikki-sarjansa neljännen osan, jonka nimi on Antonius. Sarjan aikaisemmat itsenäiset osat ovat Herodes (2013), Pilatus (2016) ja Pompeius (2024). Sarjan tapahtumat sijoittuvat Rooman imperiumin aikaan ja kertovat vahvoista miehistä, jotka sanelivat maailman menon.

Miten kirjailijaksi tullaan? Asko Sahlberg järjestää yhdessä Leo Ylitalon kanssa Kertojan ääni- kirjoittajakurssin Göteborgissa 27.–29.11.

Itsenäinen Suomi täyttää 109 vuotta 6. joulukuuta. Ruotsinsuomalaiset järjestävät perinteisesti itsenäisyspäivän juhlia lukuisilla paikkakunnilla kautta Ruotsin. Itsenäisyyspäivän juhlaohjelmia suunnitellaan parhaillaan monilla paikkakunnilla – ruotsinsuomalaisille Suomen itsenäisyyspäiväjuhla on tärkeä tärkeä tapahtuma.

Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilta ja minne mennä-palstalta.