RS 35/20: Ruotsi: vanhainkotien vierailukielto ja 50 hengen kokoontumisrajoitus jatkuvat

Ruotsissa vanhainkotien vierailukieltoa jatkettiin viime viikolla 30. syyskuuta saakka ja 50 hengen kokoontumissääntö yleisötapahtumissa pysyy voimassa toistaiseksi.

Kilpaurheilu jatkuu normaalisti, mutta 50 hengen yleisörajoitus tarkoittaa sitä, että tapahtumat järjestetään ilman yleisöä.

Ruotsin hallitus laatii parhaillaan säännöstöä suuremman yleisömäärän sallimiseksi tietyissä urheilutapahtumissa.

Edellytys on, että kyseessä on istuva yleisö ja että turvavälejä noudatetaan.

Ruotsissa monet koronarajoitukset ovat yhä voimassa, mutta kasvomaskipakkoa ei ole tulossa. Riskiryhmään kuuluvien eli yli 70-vuotiaiden koronavaroitukset ovat yhä voimassa, ja kahden metrin etäisyyssääntö kaupoissa ja julkisilla paikoilla on yhä voimassa.

Ruotsin kouluissa, jotka alkoivat viime viikon maanantaina, kehotetaan vanhempia jättämään lapsensa koulun ulko-ovelle. Lukioissa koulupäivän alkaminen ja lounasajat on porrastettu.

Kotimaanmatkailu on Ruotsissa vapautettu, mutta suuret huvipuistot, kuten Gröna Lund ja Liseberg, on tänä kesänä suljettu. Ulkomaanmatkailun osalta ruotsalaiset ovat heinäkuun lopusta lähtien vapaasti voineet matkustaa useimpiin Euroopan maihin, mutta EU-alueen ulkopuolisten maiden osalta on yhä voimassa suositus niihin matkustamisen välttämisestä elokuun loppuun saakka.

Ruotsinsuomalaisen kulttuurielämän osalta koronaepidemialla on ollut suuret vaikutukset. Ruotsinsuomalaiset kesäfestivaalit on peruttu, ja jokasyksyiset kirja- ja kulttuurimessut järjestetään vasta maaliskuussa 2021.

Ruotsinsuomalaiset järjestävät vain tilaisuuksia, joissa on maksimissaan 50 hengen yleisö ja turvavälejä noudatetaan. Tanssi-illat on jouduttu perumaan, koska paritanssi ei vallitsevissa olosuhteissa ole mahdollista.

Karaoketapahtumien järjestäminen on mahdollista ja täydessä vauhdissa.

Ruotsinsuomalaisten matkailun koronaepidemia on tyrehdyttänyt. Ruotsinsuomalaiset matkatoimistot, joita on tusinan verran, ovat kaikki tauolla tai suljettuina. Hyvin monelta ruotsinsuomalaiselta jäi tällä kertaa jokavuotinen kesälomamatka Suomeen tekemättä, siitäkin huolimatta, että Suomen kansalaisilla on perustuslain takaama oikeus matkustaa Suomeen ja Suomesta pois.

Tornionlaaksossa asuvien liikkuminen helpottui

Suomen hallitus ilmoitti viime viikolla vapauttavansa Tornionjokilaakson rajayhteisöjen liikkumisen rajan yli.

Lapin rajavartiosto puhuu tiedotteessaan Suomen puolella tien E8 ja Ruotsin puolella tien 99 läheisyydessä asuvista henkilöistä.

Käytännössä tällä tarkoitetaan kaikkia raja-alueen kunnissa asuvia, joiden arki helpottuu nyt huomattavasti, kun karanteenisuositus poistui maanantaina heidän osaltaan. Toki henkilöllisyys pitää kyetä osoittamaan rajaa ylittäessä.

Raja-alueen kaupoille ja yrityksille Suomen päätös on ilouutinen, ja haaparantalaiset lapset pääsevät jälleen Tornioon uimahalliin.