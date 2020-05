RS 20/20: Suomalaiset heräsivät oikeuksiinsa Haaparannan ja Tornion rajalla

Rajaliikenne Torniossa yli kolminkertaistui viime viikonloppuna verrattuna edelliseen viikonloppuun. Perjantaista sunnuntaihin länsirajan ylitti yhteensä 7260 ihmistä, kun viikko aiemmin heitä oli yhteensä 2100. Mukana ovat sekä Suomesta lähteneet että Suomeen tulleet henkilöt.

Syykin tähän on selvä: suomalaisia on valistettu heidän oikeuksistaan. Viime viikolla Suomen tiedotusvälineissä nostettiin esille, että Suomen kansalaisilla on perustuslakiin kirjattu oikeus kulkea maan rajojen yli, lähteä Suomesta ja tulla Suomeen myös nykyisissä poikkeusoloissa.

Rajavartijat eivät voi estää ihmisiä ylittämästä rajaa eikä Suomen hallituskaan voi sitä kieltää. Jos rajalta on käännytetty Suomen kansalaisia, on toimittu lain vastaisesti.

Rajanylitysten määrä on vielä murto-osa siitä, mitä se oli ennen kuin koronaepidemia toi sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin rajalle 13. maaliskuuta. Ennen valvontaa rajan ylitti Haaparannalla noin 38 000 henkilöä vuorokaudessa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä vilkastunut rajaliikenne aiheuttaa huolestumista. Piirin lääkärit vetoavat ihmisiin, että he harkitsisivat tarkkaan, ennen kuin lähtevät rajan taakse ostosmatkalle.

Raja-alueella on merkkejä siitä, että ihmiset ovat väsyneet noudattamaan suosituksia. Sairaanhoitopiiri tiedottaa, etteivät he halua rajoittaa ihmisten elämää, mutta huoli tautitapausten lisääntymisestä on suuri. Länsi-Pohjassa on väestöpohjaan nähden eniten tautitapauksia Suomessa.

Suomen hallituksen aiemmin päättämiä järeitä rajoituksia on alettu purkaa, koska tautitilanne on aiempaa parempi. Hallituksen uuden hybridistrategian mukaan samaan aikaan kun rajoituksia puretaan ja taloutta avataan myös testataan, eristetään ja hoidetaan ihmisiä.

Tarkoituksena on vähentää laajoja, koko yhteiskuntaa koskevia rajoituksia ja siirtyä enemmän yksilötasolle. Se edellyttää, että kansalaiset kantavat enemmän vastuuta omasta toiminnastaan, pitävät turvavälejä ja tekevät kaiken minkä voivat taudin torjumiseksi.

***

Suomi avaa peruskoulut tänään

Osa Suomen hallituksen linjaamista koronarajoitusten purkutoimista astuu voimaan 14. toukokuuta. Kaikki Suomen peruskoulut avataan tänään jäljellä olevien kevätlukukauden viikoiksi. Kevätjuhlia ei ei järjestetä.

Rajaliikenteen rajoitusten osalta 14. toukokuuta alkaen sallitaan Schengenin sisärajat ylittävä työmatkaliikenne ja välttämätön muu liikenne. Suomen ravintolat tullaan avaamaan kesäkuun alusta lähtien ja julkisen kokoontumisen rajoitus kevenee 50 ihmiseen. Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty 31. heinäkuuta saakka.