RS 36/17: Syyskuun ruosuteemat: Kirkko ja kirja

Kirkollisvaalien ennakkoäänestys on parhaillaan menossa.

Varsinainen vaalipäivä on 17. syyskuuta.

Ruotsissa on 1400 seurakuntaa ja monissa niistä on ruotsinsuomalaisia ehdokkaita. Pääkaupunkiseudulla ruotsinsuomalaisilla on oma Tukholman suomalainen seurakunta, jossa on kolme ehdokaslistaa: Suomenruotsalaiset Tukholman suomalaisessa seurakunnassa, Läsnäoleva kirkko ja Ruotsinsuomalaiset Suomalaisessa seurakunnassa.

Ruotsin evankelis-luterilaisen kirkon suomalainen toimintatarjonta on erittäin laaja, monipuolinen ja korkeatasoinen. Työntekijäverkosto kattaa koko maan. Kyseessä ruotsinsuomalaisten kannalta tärkeä vaalitapahtuma.

Ruotsinsuomalaiset kirkkopäivät pidetään syyskuun 22.–24. päivä Göteborgissa. Oscar Fredrikin kirkossa ja seurakuntakodissa pidettävästä tapahtumasta tulee kaikenikäisten ruotsinsuomalaisten kohtaamispaikka. Paikalle odotetaan vähintään 300 osanottajaa.

Virikepuheiden, keskustelujen, hartaustilaisuuksien ja konserttien lisäksi tarjolla on myös stand up –komiikkaa ja teatteria. Ohjelmasta erottuvat mm. Päiväunet kirkossa, Teesipaja sekä Munkkikahvit.

Järjestäjien tavoitteena on eloisa, reformaation merkkivuoden ruotsinsuomalainen kansanjuhla. Kirkkopäiville osallistuminen on maksutonta.

Pohjoismaiden suurin kirjatapahtuma Göteborgin kirjamessut järjestetään tänä vuonna 28.9.–1.10. Messut ovat osa virallista Suomen 100-vuotistaivalta juhlistavaa ohjelmaa.

Messuihin osallistuu monta tunnettua suomalaista kirjailijaa, kuten Kjell Westö, Sirpa Kähkönen, Katja Kettu, Tommi Kinnunen, Kaj Korkea-aho, Merete Mazzarella ja Jörn Donner.

Messujen avauspäivänä torstaina (28.9.) ensimmäinen suomalaisseminaari Elämänpituinen lukeminen alkaa klo 10.00. Suomen ensimmäinen naispresidentti Tarja Halonen osallistuu keskusteluun Onko demokratialla tulevaisuutta? perjantaina klo 9.30 ja 11.00. Kirjailija-ohjaaja Katja Kettu esiintyy perjantaina yhdessä kirjailija-suomentaja Sirpa Kähkösen kanssa klo 13.00 alkavassa seminaarissa Naiset uhkana totalitaarisessa yhteiskunnassa.

Kirjailija-toimittaja Kjell Westö osallistuu puhujana yhteensä viiteen seminaariin perjantain, lauantain ja sunnuntain aikana.

Ruotsinsuomalaiset kirjailijat ovat myös vauhdissa messuilla. Tiina Laitila Kälvemark, joka julkaisi äskettäin teoksen Seitsemäs kevät, puhuu kirjamessuilla perjantaina klo 15.00 ohjelmanumerossa kirjailijavierasTiina Laitila Kälvemark.

Hiljakkoin Sururisti-teoksen julkaissut ruosukirjailija Leo Ylitalo pitää puheenvuoronsa sunnuntaina klo 13.00 ja 15.30.