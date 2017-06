RS 23/17: Suomi sydämessä

Kesälomakausi lähestyy ja monet ruotsinsuomalaiset suuntaavat lomamatkansa Suomeen, missä monella vanha kotipaikka on yhä odottamassa. Mutta yhä useammat viettävät kesälomansa kotimaassa Ruotsissa.

Saunominen on yksi suosittu lomanviettotapa suomalaisten keskuudessa.

Suomen Yleisradio on myös kiinnostunut ruotsinsuomalaisten saunomistavoista. Yle toivoo, että ruotsinsuomalaiset lähettävät kuvan saunastaan tai vaikkapa juhannussaunasta osoitteeseen yle.uutiset@yle.fi kesäkuun loppuun mennessä.

Ylestä toivotaan, että viestissä kerrotaan tiedot lähettäjästä, miksi on muutettu Ruotsiin, millainen sauna sinulla on, ja millaiset löylyt saunassasi saa.

Suomi ja Yleisradio ovat tänä vuonna mukana myös ruotsinsuomalaisessa tanssitoiminnassa.

Hulahula -Suomi on Ylen ohjelma, jonka tarkoituksena on saada ennätysmäärä ihmisiä tanssimaan Robinin uutta Hulahula-biisiä eri puolilla maailmaa Ruotsin aikaa klo 21.00.

Mukaan on ilmoittautunut 130 juhannustapahtumaa Suomesta ja neljä tapahtumaa Suomen ulkopuolelta, joista Ruotsissa yksi kolsvalaisten järjestämänä.

Yle TV1 kiertää juhannusaattona kuvaamassa tansseja ja koostaa niistä viisituntisen suoran lähetyksen, joka yhdistää isojen ja pienten juhannusfestareiden juhlijat.

Yle Puhe tekee samasta aiheesta kahdeksantuntisen radiolähetyksen.

Juhannuslähetykset huipentuvat tv:ssä ja radiossa valtavaan yhteistanssiin.

Kolsvan suomalaiset ovat mukana tapahtumassa ja niinpä juhannusaattona 23. kesäkuuta Kolsvan Parkilla lanteet pyörivät Hulahulan tahdissa.

Kolsvalaisten tavoitteena on saada mukaan niin paljon tanssijoita kuin mahdollista.

Puhelinlangat laulaa -puhelintoivekonsertti on yksi Ylen vanhimmista ja perinteisimmistä ohjelmista. Kaksi kertaa vuodessa, joulu- ja juhannusviikkoa edeltävinä perjantai-iltoina toivekonsertti lähetetään molemmissa maissa YLE Radio Suomen ja SR Sisuradion yhteislähetyksenä.

Perjantaina 16.6. klo 17-20 Ruotsin Suomalainen –lehden lukijoilla on jälleen mahdollisuus lähettää terveisiä tutuille ja sukulaisille Suomeen musiikkitoiveiden kera.

Lähettämällä sähköpostin osoitteeseen puhelinlangat@sverigesradio.se pääsee mukaan terveisten lähettäjien joukkoon. Juontajina toimivat Sisuradion kokeneet konkarit Soili Huokuna ja Ismo Waronen.