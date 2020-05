RS 19/20: Miksi Ruotsi hylkäsi vanhuksensa?

Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten raportoi tiistaina, että koronavirusepidemia on päässyt leviämään toivottua enemmän Tukholman vanhainkodeissa.

Pääkaupungissa on 400 vanhainkotia, joista 212 on raportoinut normaalia enemmän tartuntoja.

Vanhustenhoidon parissa työskentelevät hoitajat ovat tienneet tilanteen jo pitkään, ja syytkin tilanteeseen ovat selvät.

Vierailukielto vanhustenkoteihin tuli voimaan vasta 30. maaliskuuta, eli liian myöhään. Hoitohenkilökuntaa ei ole testattu säännöllisesti, useimmiten ei ollenkaan. Monessa tapauksessa suojavarustustaei ole käytetty. Vanhustenhoitotyöhön on palkattu henkilökuntaa, joilla on puutteellinen koulutus.

Tilanne on hälyttävä. Tukholman läänissä kaikista koronaan kuolleista 30 prosenttia on vanhainkotien asukkeja. Vanhainkodeista on tullut surmanloukkuja. Kun virus iskee yksikköön, niin vanhusten elämä on painajaismaista viikatemiehen odottelua – ja ilman lähiomaisten läsnäoloa.

Tilanne on myös päättäjien tiedossa. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sekä valtionepidemiologi Anders Tegnell ovat median haastattelussa myöntäneet, että Ruotsi on epäonnistunut vanhainkotien vanhusten suojelussa.

Korona-epidemia on nyt jatkunut useita viikkoja, ja kansan odotukset rajoitusten poistamiseksi ja maiden talouden avaamiseksi kasvavat päivä päivältä. Päättäjien huoli taloudesta niin Ruotsissa kuin Suomessakin on ensisijainen ja järkevä tavoite. Ilman toimivaa taloutta ei ole toimivaa yhteiskuntaa, ja kun nuorilta sukupolvilta tuhotaan tulevaisuus, seuraukset ovat karmaisevia.

Talous on saatava pyörimään, mutta tämä tavoite ei millään tavalla sulje pois vanhusten suojelua. Hoivakodeissa asuvat vanhukset kuuluvat siihen sodanjälkeiseen sukupolveen, jotka ovat rakentaneet meidän hyvinvointimme.

He ovat ansainneet kaikki ne toimenpiteet, joilla heidän terveyttään ja henkeään suojellaan.

Ruotsin hallitukselta, kansanterveysviranomaiselta ja vanhustenhoidon päättäjiltä edellytetään nyt erittäin kovia ja tiukkoja päätöksiä vanhainkotivanhusten suojelemiseksi.

***

Kahden metrin yhteiskunta, mitä se on?

Suomi ja Ruotsi ovat tulevaisuudessa pysyvästi ”kahden metrin yhteiskuntia”, jossa kahden metrin fyysiset turvavälit ovat uusi normaali. Sisätiloissa, kuten työpaikoilla ja ravintoloissa on varmistettava riittävä turvaväli koronaviruksen tarttumisriskin pienentämiseksi. Ammateissa, joissa tarvitaan lähikontaktia on syytä käyttää suojamaskia ja hanskoja.