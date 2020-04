RS 17/20: Raja railona aukeaa

Ruotsinsuomalaiset elävät karuja korona-aikoja. Suomeen ei ole asiaa, sillä Suomen tiukka rajavalvonta Ruotsin ja Norjan rajoilla jatkuu 13. toukokuuta saakka. Laivojen henkilöliikenne Ruotsista, Virosta ja Saksasta Suomeen on pantu poikki toukokuun puoleen väliin saakka. Sekä Viking Line että Tallink Silja ovat keskeyttäneet kaiken henkilöliikenteen Ruotsin ja Suomen välillä, eli laivoilla ei voi matkustaa Suomeen ennen 14. toukokuuta.

Kaikki Suomeen saapuvat henkilöt joutuvat karanteeninomaisiin olosuhteisiin 14 päiväksi, ja rajan yli sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne.

Ruotsin hallitus päätti viime viikon torstaina jatkaa matkustusrajoituksia toukokuun puoleen väliin. Kaikki ei-välttämätön matkustaminen Ruotsiin pääasiassa Euroopan ulkopuolelta on kielletty.

Ruotsissa on myös toistaiseksi kielletty yli 50 hengen kokoontumiset ja vierailut vanhainkoteihin.

Ruotsin valtiopäivät antoi torstaina hallitukselle valtuudet sulkea ostoskeskuksia ja ravintoloita tarvittaessa. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa sulkea kuntosalit, muut urheilutilat, kirjastot, museot, lentokentät ja rautatieasemat sekä kieltää kuljetukset ja julkiset kokoontumiset.

Pohjoismaiden koronastrategiat eroavat selvästi toisistaan. Suomessa ja Norjassa tiukat rajoitustoimet otettiin varhaisessa vaiheessa käyttöön, Ruotsin linja on ollut huomattavasti kevyempi. Järeisiin karanteeneihin ja muihin rajoituksiin ei ole täällä turvauduttu.

Norjassa kysytään jo, olisiko Ruotsin linja kriisin hoidossa ollut sittenkin parempi valinta. Syynä tähän on talous. Norjan työttömyys on parissa viikossa noussut neljästä prosentista lähes 16 prosenttiin.

Norjalaisia on lomautettuina kymmenen kertaa enemmän kuin ruotsalaisia. Suomessa talouskehitys on menossa samaan suuntaan.

Koronanhoitoshokki on aiheuttanut sen, että satoja terveitä ja hyvin menestyneitä yrityksiä muun muassa ravintola- ja matkailualalla on lyhyessä ajassa ajautunut konkurssiin ja valtava määrä työntekijöitä eri toimialoilta on pakkolomautettu.

Ennennäkemätön massatyöttömyys ja talouslama uhkaavat Pohjolan hyvinvointivaltioita.

Päättäjien on nyt syytä punnita todella tarkkaan, millaisia koronakriisipätöksiä tekevät.

***

Laumasuoja (flockimmunitet), mitä se on ?

Laumasuojalla tarkoitetaan tilannetta, jossa niin suuri osa väestöstä on immuuni taudille, ettei tauti enää pysty leviämään.

Immuniteetin voi saada joko rokotuksesta tai sairastamalla taudin. Ruotsin terveysviranomaiset arvioivat, että Tukholman alueella saavutetaan laumasuoja toukokuussa.