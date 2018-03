RS 13/18: RS-lehden toimitus varoittaa: Huijarit ovat taas liikkeellä

Viime viikkoina RS-lehden toimituksen tietoon on tullut useita tapauksia, joissa ruotsinsuomalainen vanhus on joutunut huijareiden uhriksi. Tämän viikon lehdessä taalainmaalainen 90-vuotias lehden tilaaja ja rikoksen uhri kertoo oman tarinansa.

Kotipalvelun työntekijöiksi tekeytyneet huijarit onnistuivat saamaan haltuunsa pahaa aavistamattoman eläkeläisrouvan pankkikortin keksityn rollaattorin vaihtoa koskevan tarinan avulla.

Varkaat veivät lesken tililtä rahat, jotka hän olisi tarvinnut juuri kuolleen miehensä hautajaiskuluihin.

Parin viime vuoden aikana on myös tullut esiin tapauksia, joissa seniori-ikään ehtineille lehden lukijoille on soitettu puhemitse ja suomen kieltä puhuvat huijarit ovat esiintyneet rahapulaan joutuneena lähisukulaisena.

Soitoissa on esimerkiksi kysytty: ” No terve, arvaa kuka täällä”. Kun seniori on arvaillut nimiä, soittaja sanoo olevansa joku heistä tai kerrotun lapsi.

Näissä tapauksissa puhelu on tullut lankapuhelimeen ja soittaja on esitellyt itsensä sukulaispojaksi, joka on yllättävässä rahantarpeessa ja tarvitsee rahaa lainaksi. Sukulaispoika saattaa kertoa esimerkiksi joutuneensa ryöstön tai varkauden kohteeksi.

Soittaja kertoo jonkun kaverinsa olevan lähettyvillä ja tulevan kohta hakemaan rahoja. Kohta onkin joku ovella ja pyytää pankkikorttia sekä tunnuslukua sovitun rahasumman nostamiseksi.

Huijareiden peitetarinat ovat mitä erikoisempia ja niissä vain mielikuvitus tuntuu olevan rajana. Huijarit esiintyvät erittäin uskottavasti eivätkä jätä jälkiä itsestään.

RS:n toimitus varoittaa antamasta rahaa vieraille. Tuntemattomia vieraita ei saisi päästää asuntoon ollenkaan.

Rahaa ei myöskään pidä lähteä nostamaan automaatista tai pankista tuntemattoman kanssa eikä tehdä tilisiirtoja vieraiden tilille.

Epäilyttävistä rahapyynnöistä kannattaa kertoa sukulaisille ja ystäville, jotka varmasti tuntee. Mikäli tilanteessa on jotain epäilyttävää, on syytä painaa mieleen vierailijan tuntomerkit ja jos mahdollista auton rekisterinumero ja huijausyrityksen tai huijauksen kohteeksi joutumisesta on tehtävä poliisi-ilmoitus.