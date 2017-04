RS 13/17: Sinivalkoiset atleetit Ruotsin kentillä

Allsvenskan pyörähtää jälleen käyntiin huhtikuun alussa. Ruotsin jalkapallon korkein sarja on kuningaskunnassa erittäin suosittu tapahtuma ja otteluissa on suuret katsojamäärät.

Moderni jalkapallo on Ruotsissa bisnestä ja klubeilla on varaa ostaa pelaajia Suomesta.

Ruotsin sarja on tasokas ja kansainvälisesti arvostettu ja antaa kunnianhimoisille jalkapallokyvyille hyvät mahdollisuudet ponkaista Euroopan suurille kentille.

Miesten sarjassa pelaa 1. huhtikuuta alkavalla kaudella kahdeksan suomalaista pelaajaa. Solnalainen AIK kuuluu sarjan suosikkeihin.

Hyökkääjä, maalikomeetta Eero Markkanen sekä yksi sarjan parhaista puolustajista, Sauli Väisänen kuuluvat AIK:n suomalaisvarustuksiin.

BK Häcken on göteborgilaisten ylpeys. Joukkueessa pelaa kaksi suomalaista puolustajaa: Kari Arkivuo ja Juhani Ojala.

Kari on muun muassa saanut Ruotsin parhaan puolustajan tittelin ja Juhani on saanut saman tittelin Suomen liigassa.

BK Häckenin ja AIK:n ohella myös IFK Norrköping kuuluu Allsvenskanin kärkijoukkoon.

Joukkueessa pelaavat 21-vuotias hyökkääjälupaus Simon Skrabb sekä keskikentän työmyyrä ja kolminkertainen Ruotsin mestari Daniel Sjölund.

Nikolai Alho, räjähtävän lahjakas ja teknisesti taitava keskikenttäpelaaja pelaa Halmstad BK:n joukkueessa ja Juho Pirttijoki toimii GIF Sundsvallin puolustajana.

Damallsvenskanissa pelaa seitsemän kovaa suomalaisnaista. Useimmat heistä kuuluvat myös Suomen maajoukkueeseen. Iina Salmi ja Eveliina Parikka ovat malmöläisen LB07:n kovia keskikenttäläisiä.

Vittsjössä hyökkäävät Uumajasta siirtynyt pallotaituri Emmi Alanen ja Ruotsin nopein nainen Linda Sällström.

Adelina Engman on FC Göteborgin hyökkääjä ja taitava maalintekijä. Kokenut ja luotettava Annika Kukkonen pelaa tällä kaudelle Djurgårdenissa.

Nuori lupaus Emmaliina Tulkki on Linköping FC:n uusin värväys.

Myös suomalainen pesäpallo on valloittamassa Ruotsia. Huhtikuun 22. päivä pelataan Zinkensdamm IP:n kentällä Tukholmassa kaksi Suomen virallista pääsarjaottelua.

Miesten ottelussa ovat vastakkain Joensuun Maila ja Kouvolan pallonlyöjät, naisten ottelussa Mansen Räpsä (Tampere) ja Porin Pesäkarhut.

Suomalainen pesäpallo on värikästä ja vauhdikasta katsottavaa. Lippuja tapahtumaan saa RS-lehden toimituksesta.