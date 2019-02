RS 06/19: Nämä polkumme Olofströmiin

Olofströmin Suomi-seuralaiset kokosivat vuonna 2014 antologian, jossa 23 ensimmäisen ja toisen sukupolven ruotsinsuomalaista kertoo elämästään. Suomalaiset ovat asuttaneet kuntaa 1940-luvulta lähtien, ja monien työpaikka on ollut Volvo. Blekingeläisen tehdaspaikkakunnan noin 13 500 asukkaasta lähes kolmasosa on suomalaistaustaisia.

Läänin ruotsinsuomalainen historia ulottuu vuosisatojen taakse. Jo 1600-luvulla tuhansia suomalaisia asutettiin Blekingeen, tehtävänään rakentaa kokonaan uusi Karlskronan kaupunki ja laivastotukikohta.

Seuran puheenjohtaja Voitto Heikura kertoo yli 200-sivuisen kirjan alkupuheessa kaunopuheisesti, että teos on kuin yli kolmekymmentä henkeä käsittävän maalausryhmän tekemä taulu. Voiton mukaan väreinä on pääasiallisesti käytetty sinistä valkealla pohjalla, ovathan ne terveiset Suomesta, mutta myös keltaista ja sinistä, koska matkan varrella on kaikkien näiden värien sekoittuminen ollut arkipäivää. Mustia juoviakin löytyy, koetun alempi-arvoisuuden johdosta, mutta mukana on myös himpun verran punaista väriä, suomalaisen sisun merkkinä.

Olofströmin suomalaiset ammentavat antologiassaan tunteita ja kokemuksia eletystä elämästä Olofstömissä, jonne matka on monen kohdalla kulkenut usean eri pysähdyspaikan kautta. Kirjoittajien toiveena on ollut kirjoittaa historian kirja, johon on kerätty tietoa maahanmuutosta ja Ruotsissa elämisestä tulevia sukupolvia varten.

Vahvoista siirtolaisuuteen liittyvistä tunteista todistavat jo kirjoittajien kertomuksilleen antamat nimet: Siirtolainen (Lauri Haiminen), Kun tulin Ruotsiin (Annukka Ek), Paula Ruottin maalla (Päivi Koskela), Mättäältä mättäälle uudella kielellä (Arja Heikura), Mummon ruusut tuoksuvat vieläkin Ruokojärvessä (Karolina Torikka). Ruotsissa on satoja Olofströmin kaltaisia suomalaispaikkakuntia, jotka ansaitsisivat oman antologiansa, olofströmiläisten esimerkin mukaan.

Ruotsinsuomalaisella järjestötoiminnalla on Olofströmissä pitkät perinteet. Vuonna 1960 perustettu Olofströmin Suomi-seura juhlii ensi vuonna 60-vuotisjuhliaan. Perinteiset kuorofestivaalit järjestetään tänä vuonna 30.5.-1.6., mukana ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia kuoroja sekä iskelmämusiikin huippuartisteja Suomesta.