Arja ja Eino – Still going strong

Konkareilla on vauhti päällä. Ruotsin euroviisukarsinta alkaa helmikuussa, ja ruotsinsuomalainen Arja Saijonmaa on mukana kisassa. Hän on osallistunut Ruotsin ja Suomen euroviisuihin yhteensä neljä kertaa.

Ruotsin vuoden 1987 Euroviisuissa hän hävisi ykköspaikan yhdellä pisteellä kappaleella Högt över havet (Korkealla meren yläpuolella). Arjan tämänkertainen kilpailukappale on herkkä ja melodinen laulu nimeltä Mina fyra årstider (Minun neljä vuodenaikaani). Arja osallistuu 2. helmikuuta Göteborgissa pidettäviin euroviisukarsintoihin, voittaja selviää 9. maaliskuuta.

Arja Saijonmaa on mittava taiteellinen kyky, joka on tehnyt korkeatasoista esitystaidetta jo lähes viiden vuosikymmenen ajan, mikä on melkoinen saavutus.

70-luvun lopulta lähtien hän on vaikuttanut Ruotsissa ja euroviisujen ohella tehnyt monipuolisen laulu-uran, esiintynyt elokuvissa ja tv-ohjelmissa, toiminut YK:n hyväntahdon lähettiläänä, pyrkinyt eduskuntaan ja europarlamenttiin ja kirjoittanut kirjoja. Arja on energinen ja väsymätön taiteilija, jolla on koko ajan uusia hankkeita menossa.

Toinen todella pitkän linjan suomalainen viihdetaiteilija, jolla riittää vauhtia ja työintoa, on monipuolinen laulutaiteilija Eino Grön, joka aloitti laulajan uransa jo 1950-luvun lopulla. Eino saapuu tänä keväänä Ruotsiin 80-vuotisjuhlakiertueelle.

Levytykset kuten Sä kuulut päivään jokaiseen, Tango d´amore, Kohtalon tango ja monet muut koko Suomen kansan tuntemat tangot ovat tehneet Eino Grönistä yhden kaikkien aikojen merkittävimmistä suomalaisen tangon tulkitsijoista.

Eino Grön sanoo, että suomalainen tango on eksoottista maailmalla. Paitsi että suomalaisessa tangossa on oma rytminsä, myös unelmamaailmat, joissa lauluissa liikutaan, ovat omaleimaisia, ja Grön muistuttaa myös, että suomalainen tango oli vientituote jo ennen nykytähtiä.

Eino Grön kuuluu siihen lukumäärältään koko ajan kasvavaan senioriporukkaan, joka harrastaa runsaasti liikuntaa, on fyysisesti erittäin hyväkuntoista ja haluaa jatkaa työntekoa. Eino sanoo, että suosio ei ole hänelle enää niin keskeistä, mutta hän aluaa tehdä työnsä hyvin ja saada sanoman oikein ulos. Kaikki on mahdollista ja jatkuva liikunta hyvästä, sanoo energinen ja koko ajan uusia ohjelmanumeroita suunitteleva suomalaisen tangon grand old man.